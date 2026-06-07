格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵のワンピース姿にファンは息をのんだ。川口は６日、自身のインスタグラムを更新し「良い休日をお過ごしください」とつづると、ノースリーブのブラックワンピース姿を披露した。この投稿には「ブラックコーデよくお似合い」「なんでこんな可愛いんやろ」「めちゃくちゃカワイイ⤴⤴」「白も似合うけど黒も素敵」などの声が寄せられている。