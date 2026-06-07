◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、松山弘平騎手が騎乗したパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は５着に終わった。松山騎手は５月３１日の日本ダービーに続く２週連続のＧ１勝ちはならなかった。昨年のＮＨＫマイルＣ・Ｇ１では、９番人気の伏兵ながら鮮やかな差し切り勝ち。その後、キーンランドＣも制した