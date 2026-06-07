女優の三田佳子が７日、都内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに高畑淳子らと登壇した。人生最後の選択を前向きに描いた「お終活」シリーズの第３弾。認知症を患った女性を演じた三田は「認知症のおばあちゃんをリアルにやると似合っちゃいますから、年齢よりも若い感じのおばあちゃんにしました」と冗談交じりに語った。映画を見た知り合いから「三田さん本人も認知症にな