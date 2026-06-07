元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで、１７日発売の新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。２０２４年４月のＡＫＢ４８卒業後では、初のソロイベント。ファンのみならず、買い物客らが見つめる中で、柏木は「ＡＫＢを卒業して１人でフリーライブやリリースイベントが初めて。ちょっと緊張しているんですけど、正直、私はこれがやりたくて新曲を出した」と告白。「柏木っ