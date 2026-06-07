◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）日本ハムが今季３度目の４連勝で、貯金を今季最多タイの「２」とした。初回、レイエスの左越え１２号２ランで先制。５回には清宮幸の中越え適時二塁打で追加点を挙げると、敵失の間にさらに１点を追加。なおも２死一塁から、４番マルティネスにバックスクリーンへの今季１号２ランが飛び出し、一挙４点を奪った。先発の北山は初回無死一、二塁のピン