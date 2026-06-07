元防衛副大臣の宮沢博行元衆院議員が代表を務める政治団体「創生党」が東京・立川市議選（１４日告示、２１日投開票）に不動産会社社長の乙幡直樹（おっぱた・なおき）氏を公認候補として擁立することが７日、分かった。宮沢氏は今月１日に「日本のヤル気を取り戻す」と保守系新党「創生党」を結党。立川市議選に出馬予定の乙幡氏を公認し、初の選挙戦に臨む。乙幡氏は元航空幕僚長の田母神俊雄氏が主宰する「田母神道場」一