◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）ラグビーのリーグワン・プレーオフトーナメント決勝は７日、東京・ＭＵＦＧ国立で、行われ、雌雄を決する神戸と東京ベイの対戦を前に行われたセレモニーで、大物ゲストのサプライズ登場に満員近くに埋め尽くされた大会場に「おぉ〜！？」と大きなどよめきが起きた。登場したのは先月３１日に嵐のグループ活動を終了した櫻井