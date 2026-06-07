楽天・藤井聖投手（２９）が８日の阪神戦（甲子園）に先発する。藤井は今季５試合に登板して１勝２敗、防御率３・１６の成績を残している。７日の阪神戦に先発予定だったが、雨天中止になり８日にスライド登板。「心も体の準備もしっかりしてます」と力を込めた。普段と異なるスケジュールでの先発マウンドにも動じない姿が頼もしい。「僕は雨男なんで、２日流したこともありますし、２日流れて登板も流れたこともある。（ス