【モデルプレス＝2026/06/07】俳優・モデルの野村康太が6月5日、自身のInstagramを更新。トレーニングジムでの姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】「ブルーロック」俳優「頭の小ささと筋肉の大きさの差がすごい」肉体美際立つジムショット◆野村康太、逞しい腕の筋肉公開映画『ブルーロック』（8月7日公開）で、強靭なフィジカルを持つキャラクター・國神錬介（くにがみ・れんすけ）役を演じる野村。「國神錬介として」と