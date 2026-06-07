香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたサッカー男子の準々決勝の結果は以下の通りです。 〈準々決勝〉寒川 2-2 尽誠学園（※PKで3-4で尽誠学園が勝利）坂出商業 0-4 大手前高松高松中央 2-1 観音寺第一高松商業 1-3 四国学院大学香川西