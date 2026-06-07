７日、試験会場となった北京市中国人民大学附属中学で保護者に手を振る受験生。（北京＝新華社記者／陳朔）【新華社北京6月7日】中国で7日、全国統一大学入学試験「高考」が始まった。７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学に向かう受験生。（北京＝新華社記者／李鑫）７日、試験会場となった北京師範大学附属実験中学へ向かう娘に頬を寄せる母親。（北京＝新華社記者／李鑫）７日、試験会場となった北京