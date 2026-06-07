シンガー・ソングライター大黒摩季（56）が7日放送のFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY」（日曜前9・30）に出演。かつて結婚生活で夫に迫った2択質問を明かした。リスナーから、メークしていないことをツッコむ夫にイラッとするとのメッセージが。きれいにしていたいが子育てなどで忙しくメークできない日もあるとぼやくものだった。これに「分かります」と共感し、「かつて私が結婚していた時に、“さあ2択のクイズです！”