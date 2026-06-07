◇交流戦ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日神宮）ヤクルトが今季ワーストの4連敗を喫した。先発・奥川は初回、レイエスに先制2ランを浴びると、5回も守備のミスも重なり4失点。5回6失点で今季5敗目を喫した。打線は初回1死一、二塁のチャンスでオスナが遊ゴロ併殺に終わると、それ以降も併殺を含め、相手先発・北川の前に6回まで二塁も踏めなかった。7回にようやく1死一、二塁と攻め、武岡の右前適時打で1点を返し