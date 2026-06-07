◇交流戦日本ハム７―１ヤクルト（2026年6月7日神宮）日本ハムが4連勝を飾った。初回にレイエスが12号2ランを放って先制すると、5回は清宮幸の適時二塁打、マルティネスの1号2ランなどで4点を追加した。先発の北山は1回1死一、二塁のピンチでオスナを遊ゴロ併殺に仕留めると、5回1死一塁の場面でも武岡を遊ゴロ併殺で切り抜けた。6回には無死満塁で自らのバットで中犠飛を放って7点目を叩き出した。大量援護にも守