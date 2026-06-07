決勝トーナメントを見据え、PKへの準備も怠らない。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は全体練習後に行われたPK練習でも鋭いキックを披露した。プロ入り後は公式戦でPKを一度も失敗しておらず、その自信は日本代表でも健在。人生初のワールドカップを前に、一発勝負への備えを進めている。この日は全体練習後にPK練習も行った。小川はPKに絶対的な自信を持つ。「プロに入ってからは、練習試合も含めてまだ外したことはない」(