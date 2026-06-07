6月7日、福岡第一高校第一薬科大学内都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が行われ、U18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）が中国代表（同20位）に63－56で勝利した。予選1位通過とはならなかったものの、今予選無敗だった格上に土をつけ、本大会へ弾みをつけた。 2メートル超えの長身選手を4人擁する難敵と激突した日本。17点差以上で勝利すれば1位通過