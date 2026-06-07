【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のFINALが、6月6日に日本テレビ系列全国ネットで生放送、Lemino、Mnet Plusで生配信された。番組内で最終順位発表式が行われ、日韓同時デビューを果たす12人が決定。オフィシャルレポートが到着した。 ■番組オリジナルアルバム『PRODUCE101JAPAN新世界』の発売も決定！