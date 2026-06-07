【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CANDY TUNEが6月5日・6日と2日間に渡り東京・日本武道館にてデビュー3周年公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催。また、公演内で、18都市23公演をまわる全国ツアー開催を発表。オフィシャルレポートが到着した。 ■アンコールで全国18都市23公演をまわる全国ツアーの開催を発表！ 村川緋杏、桐原美月、福