◇交流戦オリックス─広島（2026年6月7日マツダスタジアム）5月8日の日本ハム戦（京セラドーム）以来、プロ2度目の先発で2回途中4失点降板となったオリックス・宮国は「点を取られたくないという意識が強くなりすぎて力んでしまい、自分の投球ができませんでした」と悔やんだ。両軍無得点の2回2死二、三塁は、8番平川を申告敬遠で歩かせての岡本勝負。この「9番投手」、1番の名原と連続の押し出し四球を与えたのが痛かっ