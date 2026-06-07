歌手の石川さゆり（68）が7日、自身のインスタグラムを更新し、5月31日に亡くなった先輩歌手・菅原洋一さんを追悼した。【写真】石川さゆり、“大好きな先輩”菅原洋一さんとの2ショット菅原さんの訃報は6月2日、日本歌手協会が公表。5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった。92歳だった。石川は「菅原洋一さん大好きな先輩とのお別れこんなに悲しく、寂しいことはありません」と2ショットを披露。「子どもの頃からかわ