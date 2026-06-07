歌舞伎俳優の中村壱太郎（35）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、記録的なヒットとなった映画「国宝」（李相日監督）について語った。日本舞踊吾妻流の家元「吾妻徳陽」の名で舞踊家としても活動している壱太郎は「国宝」で振付や所作指導に携わった。父の中村鴈治郎は歌舞伎指導を担当し、吾妻千五郎役で出演もしている。原作者の作家・吉田修一氏は小説「国宝」を執筆にあたって、鴈治郎の協