「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）８番人気のシックスペンスが２番手からしぶとく抜け出しＶ。Ｇ１初制覇を決めた。初コンビで勝利に導いた武豊はＪＲＡ・Ｇ１の史上最年長勝利記録を更新した。１番人気ガイアフォースと７番人気ワールズエンドが首差で２着同着となった。３番人気レーベンスティールは７着、２番人気トロヴァトーレは９着に終わった。２００９年ウオッカ以来、４度目の安田記念Ｖとなった武豊は「いい仕事が