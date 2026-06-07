ライブの楽しみ方は人それぞれだとは思うが、やはり音楽やステージに対する演者の切実さが伝わってくるライブはよりグッとくる。今年で通算10回目のサタニック出演となるROTTENGRFFTYほどのバンドでも、このステージに立てることが当たり前だと思っていないことはパフォーマンスの端々から伝わってきた。実際、ライブ中盤で「AIR JAMがオールスターなら、サタニックは激闘甲子園」と野球を引き合いに出して両者の立ち位置をわかり