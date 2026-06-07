◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ソフトバンクが相手投手の乱調で同点に追いついた。１―２の７回、ＤｅＮＡの３番手・ルイーズから先頭の庄子が四球を選んだ。その後、２死二塁となってから正木、周東も四球を選んで満塁。続く牧原大もこの回４個目となる四球を選び、押し出しで同点に追いついた。４回にも２死満塁から、先発・尾形の押し出し四球で１点を返していた。