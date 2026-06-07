リハーサルを終え、プシュっとアルコールをひと口。「ナオキ！ボンバイエ！」の声援に迎え入れられ、円陣代わりにもう一杯。2024年にEVIL STAGEの大トリを任され、昨年はSATAN STAGEのトップバッターを務めるなど、もはや＜SATANIC CARNIVAL＞でも大活躍のENTHが、今年もどんちゃん騒ぎにやってきた。「ENTH、始めます！伝説作ろうぜ！」と歌い出したオープニングナンバーは「LOVE ME MORE」だ。もしかすると、下ネタ満載のコール