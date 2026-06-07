◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手が勝ち越しの左前適時打を放った。値千金の一打が生まれた。「２番・中堅」で先発出場し、１―１の７回２死三塁。ロッテ３番手・中森の５球目１２５キロスライダーを逃さず捉え、三遊間を破った。総立ちの自軍ベンチに向かって、松本は塁上で雄たけびを上げたこれで４打数２安打となり、交流戦は２９打数１０安打、打率３割４分５厘と