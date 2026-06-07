◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は９着。Ｇ１初制覇はならなかった。ルメール騎手は１８年モズアスコット以来の勝利を目指したが、お預けとなった。Ｇ１初挑戦だったが昨年の当レースでは１７着（８番人気）。その後も、ダートに初挑戦した