1曲目にエモいミッドバラードの「光のない街」を選び、ユウサク(G, Vo)がいきなりマイクをオフったところからも彼らがこれまでいろいろなところでオーディエンスをシンガロングさせてきたことが容易に想像できた。「はじめまして、SATANIC CARNIVAL」という冒頭の挨拶に続けた「全部歌ってください！」というユウサクの一言は、伊達でも気負いでもなく、これまでの経験から自然に出たものだったのだろう。HELL STAGE2日目のトッパ