女優・関水渚が、自身と愛犬が誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が相次いでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新した関水は、「なぎさだよ」と書き出すと「私の誕生日にたくさんのお祝いありがとうございましたすごく嬉しかったですほんとーに幸せ者です！」とあらためて感謝の気持ちをつづった。続けて「そして今日は世界で一番大好きなうみの誕生日」とも明かし、愛犬と遊ぶ様子などをアップ。「生