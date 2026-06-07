◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）最終ラウンド（Ｒ）が行われ、１打差２位で出た２５歳の出利葉（いでりは）太一郎（フリー）は４バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７５と崩し、通算４アンダーの６位で終えた。大会初出場でのツアー初優勝を逃した。出利葉は２番パー５で２オンに成功し、４番で約１０メー