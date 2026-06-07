GRe4N BOYZの全国ツアー＜イマーシブライブシアター2026「”The ZA” 〜溢れる想いが止まらない〜」＞が6月6日、埼玉・サンシティ越谷市民ホール大ホールで幕を開けた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真GRe4N BOYZのライブは「イマーシブライブシアター」と呼ばれる音楽ライブとシアター要素を融合した没入型ライブが特徴だ。クイズやダンス、大玉転がしなど、まるでテーマパークのような独自の演出で、子ど