◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が先発で７回６安打１失点と力投した。同点で迎えた７回の攻撃で松本剛が勝ち越しのタイムリーを放ち、２勝目の権利を持って降板となった。球数はプロ入り後最多に並ぶ１１１球。相手左腕・ロングとの投げ合い。初回１死二、三塁、４回１死三塁のピンチをゼロで切り抜けるなど、最速１５３キロの直球、スライダーのキレが光った