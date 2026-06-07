オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』 の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』より、日韓同時デビューを果たす12人が決定。グループ名「KO1KEYZ」(読み：コイキーズ)としてデビューすることが発表された。オフィシャルからのレポートをお届けする。『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のFINALは6月6日(土)13:30より日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusで生配信。会場では、トレーナーや惜しくも敗退した練習