歌手のオリヴィア・ロドリゴが、俳優のルイス・パートリッジとのおよそ2年間にわたった交際が新アルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」の大きなインスピレーションになったと明かした。2人は2023年から25年末まで交際しており、本作は初めての「大人の恋愛」を題材にしているという。 【写真】約2年間交際ラブラブだったイケメン俳優とのドライブ姿 デイズド誌のインタビュ}