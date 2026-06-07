クリスタル・パレスファンの声をBBCが紹介クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地ら主力選手の去就が、今夏のクラブ刷新における重要な局面を迎えている。英公共放送「BBC」は現地時間6月5日、新シーズンに向けたクリスタル・パレスの補強や現行スカッドの課題について特集を組み、ファンの声を紹介。そのなかで、鎌田についても残留を熱望する声が上がっている。BBCは「陣容の厚みと早期の動き。ファンが考える今夏