【新華社タシケント6月7日】中国香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は3〜5日、通商代表団を率いてウズベキスタンを訪問し、ミルジヨエフ大統領やアリポフ首相、サイドフ外相と会談した。双方は経済、貿易、投資、金融、科学技術、航空など計35項目の覚書や協定に署名した。ミルジヨエフ氏は会談で、ウズベキスタン各地域が香港との間で締結した既存の経済パートナーシップがそれぞれの潜在力を深く引き出すことに