アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから、7日で100日になります。戦闘終結への交渉が膠着するなか、仲介国パキスタンの内相がイランを訪問しました。【映像】空爆受け黒焦げになった車（実際の様子）イランはアメリカとの覚書締結の条件として、イスラエルがレバノンへの攻撃を中止することを要求していますが攻撃は続いています。レバノン軍は6日、イスラエルの空爆で軍用車両が破壊され、乗っていた3人が死亡し