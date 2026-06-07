陸上自衛隊による国内最大規模の訓練が静岡県の演習場で行われています。【映像】初めて登場した長射程ミサイル「25式高速滑空弾」富士総合火力演習には陸上自衛隊の隊員およそ2100人、戦車や装甲車およそ50両などが参加し離島の奪還を想定した訓練を行いました。3月に富士駐屯地に配備された長射程ミサイル「25式高速滑空弾」の発射機が初めて登場したほか、ウクライナなどでの「新しい戦い方」を踏まえドローンへの対処訓