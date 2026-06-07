大関昇進披露宴を前に取材に応じる安青錦＝7日、東京都内昨年11月の大相撲九州場所後に大関に昇進した安青錦の昇進披露宴が7日、東京都内で開かれ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約1100人が出席した。左足首のけがでかど番の夏場所を全休し、在位3場所で関脇に転落。「自分の相撲人生はこれから。悔しさを忘れずに上を目指す」と語った。7月の名古屋場所で10勝以上すれば復帰できる。ウクライナ出身で22歳の安青