中国の上海動物園から台北市立動物園に、2頭のレッサーパンダが到着しました。台湾に中国本土からレッサーパンダが来るのは12年ぶりです。【映像】台北に到着したレッサーパンダ（実際の様子）6日、中国・上海動物園にいたオスとメスのレッサーパンダが台湾に到着したと台北市立動物園が明らかにしました。2024年の上海・台北都市フォーラムで署名された覚書に基づき、絶滅危惧種であるレッサーパンダの繁殖プログラムを実行