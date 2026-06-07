カブスとマイナー契約を結んだ慶大の常松広太郎外野手（22）が6日（日本時間7日）、渡米後3試合目で初本塁打を放った。ルーキーリーグ・ACLカブスの「8番・右翼」でACLジャイアンツ戦にスタメン出場。7回の第3打席で記念すべき1号を記録した。1―4の7回1死二塁、ベネズエラ出身の左腕、ホセ・レンヘルから左越えに1点差に迫る1号2ラン。同リーグ11打席目での初本塁打となった。3―5の9回には2死満塁の得点機で打席に入ったが、