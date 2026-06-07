プレーオフを制し、2年ぶり2度目の優勝を果たした岩田寛＝宍戸ヒルズCCBMWツアー選手権森ビル杯最終日（7日・茨城県宍戸ヒルズCC＝7464ヤード、パー71）45歳の岩田寛が通算8アンダーの274で並んだ片岡尚之と許竜一（香港）をプレーオフで下し、2年ぶり2度目の優勝を果たした。国内三大大会制覇も2度目で、ツアー通算8勝目。5年シードと賞金3千万円を獲得した。3打差3位から出た岩田は4バーディー、2ボギーの69で回り、自身が持