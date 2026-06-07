栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件の家にいた息子2人に対する強盗殺人未遂の容疑で指示役とみられる夫婦が再逮捕されました。【映像】指示役とみられる容疑者が連行される様子横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は先月14日、実行役の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の30代と40代の息子を殺害しようとした疑いが持たれています。海斗容疑者らは富山さん（69）