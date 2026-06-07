―［貧困東大生・布施川天馬］― みなさんは日常的にAIを使いますか？最近では、誰もかれもがスマホにChatGPTやGeminiなどAIアシスタントを常駐させていますよね。私も、調べものや打ち合わせの簡単な文字起こしなど、単純作業で済むものに関してはAIを利用するようになりました。単純作業ではAIの方が圧倒的に速い。それに、AIの思考の深さも段々とレベルが上がっており、答えがある問題であれば、もはや東大入試レベルであ