俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。滝田洋二郎監督について明かした。2008年の映画「おくりびと」の監督、滝田洋二郎氏について本木が「素晴らしい人なんですけど一つ問題があって。涙を誘うみたいなシーンでいつもカメラの横にいて、おいおい泣いてるんですよ」と明かすと、「監督が？」「イイ監督だなー」「先に泣いてしまってるんですか？」と、笑いが起きた。そして本