◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)巨人の先発・西舘勇陽投手が、7回1失点の力投を披露しました。今季初登板となった前回登板では、6回無失点の好投で今季1勝目をあげた西舘投手。この日は初回1アウトから連打を浴びるも後続を打ち取り、無失点の立ち上がりとします。さらに2回には三者凡退の好投。これを援護すべく打線も2回の好機を生かし1点を先制しました。援護をもらった西舘投手は、3回も三者凡退の好投