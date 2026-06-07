タレントの鈴木奈々（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「お家デートコーデです」と書き出した鈴木。「この日めっちゃ楽しったなぁーうちで焼肉した日」とつづった。ラフなスウェットコーデを披露。「今から仕事だよー！行って来ます」と添えた。ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「奈々さん綺麗」「奈々ちゃんカワイイ」「嫁にしたい」「奈々ちゃん今日も最高過ぎます」などのコメントが寄せら