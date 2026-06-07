中国で「人生を左右する」とも言われる全国統一の大学入学試験「高考」が始まりました。【映像】「そんなに緊張してない」現地の受験生の様子井上桂太朗記者「多くの保護者が見守る中、受験生が試験会場の門をくぐっていきます」一発勝負で合否が決まる「高考」の今年の受験者は1290万人で、2年連続で前の年を下回りました。受験生（女性）「そんなに緊張してない。普段通りです」受験生（男性）「ドキドキしてるけどリラック