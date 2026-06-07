◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)2回に先制に成功した巨人。5回に同点に追いつかれ「1-1」の均衡展開となっていたものの、7回に勝ち越しに成功しました。マウンドにあがったのはロッテの3番手・中森俊介投手。今季はここまで12試合に登板し、無失点に抑える好投を見せていました。それでも先頭・吉川尚輝選手がヒットで出塁。代打・増田大輝選手と、泉口友汰選手のゴロの間に三塁へ進めると、松本剛選手のタ