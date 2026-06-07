グラビアアイドル白浜さち（29）が、7日までにインスタグラムを更新。白ビキニ姿をアップした。白浜は「先月のプール撮影会からもう1ケ月たったのが早すぎる」とコメントし、白いひもビキニ姿を投稿した。続けて「年に一度のプール撮影会最高っに楽しめました夏はこれからっ！暑いの苦手だけど楽しむぞー」と宣言した。この投稿にフォロワーからは「脚イイダイスキ」「めっちゃキレイです」「清楚系でスタイル最高」とコメン